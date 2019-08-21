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Afganistan’da 2 ABD askeri öldü

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Afganistan’da 2 ABD askeri öldü
ABD NATO Afganistan

HABER MERKEZİ

Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan 2 ABD askerinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, ülkede 2 ABD askerinin öldüğü belirtildi.

Kimlikleri açıklanmayan askerlerin, ülkenin neresinde ve ne zaman yaşamını yitirdiği ifade edilmedi.

Afganistan'da NATO çerçevesinde görev yapan 14 bin ABD askeri bulunuyor.

ABD, Taliban ile muhtemel bir barış anlaşması sürecinin sonunda bu sayıyı önemli ölçüde azaltmayı planlıyor.

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