Qamişlo’da bomba yüklü araçla saldırı

K24 - QAMIŞLO
Batı Kürdistan’ın (Rojava) Qamişlo kentinde bulunan bir kiliseye yakın noktada bomba yüklü araç infilak etti.
Qamişlo’nun Wista Mahallesi’nde bulunan Ezra Kilisesi yakınında bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.
K24 muhabiri asayiş güçlerinin olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldığını aktardı.
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