Kürdistan

Qamişlo’da bomba yüklü araçla saldırı

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Qamişlo’da bomba yüklü araçla saldırı
FOTO: K24
Qamişlo patlama

K24 - QAMIŞLO

Batı Kürdistan’ın (Rojava) Qamişlo kentinde bulunan bir kiliseye yakın noktada bomba yüklü araç infilak etti.

Qamişlo’nun Wista Mahallesi’nde bulunan Ezra Kilisesi yakınında bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.

K24 muhabiri asayiş güçlerinin olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldığını aktardı.

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