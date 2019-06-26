Sudan’da göstericiler yeniden sokağa indi

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Sudan'da başkent Hartum başta olmak üzere, Umdurman ve kuzeydeki Atbara kentlerinde yönetimin sivillere devredilmesini talep eden gösteriler düzenlendi.

Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre göstericiler, başta başkent Hartum olmak üzere, Umdurman ve kuzeydeki Atbara kentlerinde Askeri Geçiş Konseyi’ne yönetimi sivillere devretmesi çağrısı yaptı.

Ülkenin doğusundaki Kadarif kentinde düzenlenmek istenen basın toplantısının Askeri Geçiş Konseyi’ne bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından silah ve göz yaşartıcı gazla dağıtıldığı belirtildi.

MUHALEFET: SORUMLU HIZLI DESTEK KUVVETLERİ

Muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri Ömer el-Beşir'in askeri darbeyle görevden alınmasının ardından gelişen olaylardaki şiddetin sorumluluğunun Hızlı Destek Kuvvetleri’ne ait olduğunu savunuyor.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Beşir dönemi sona ermişti.