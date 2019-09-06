Pentagon: DAİŞ’in varlığı korku yaratıyor

HABER MERKEZİ

Mark Esper, Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrol ettiği bölgelerde yaklaşık 2 bin yabancı uyruklu DAİŞ mensubunun hapishanelerde tutulduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, İngiltere ziyareti öncesi yaptığı değerlendirmede, DSG’nin elinde bulunan yabancı uyruklu DAİŞ mensuplarının durumundan söz etti.

Yaklaşık 250 ile 300 kişinin İngiltere’den DAİŞ’e katıldığını anımsatan Esper, İngiltere ile Avrupa’nın yabancı uyruklu teröristlerin yargılanması konusuna isteksiz yaklaştığını vurguladı.

İngiltere ve Avrupa’nın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirten Mark Esper, DAİŞ’in varlığının bölgede endişe ve korkuya neden olduğunu ifade etti.

Esir alınan yabancı uyruklu DAİŞ'lilerin Rojava’da kurulacak özel uluslararası mahkeme tarafından yargılanmasını talep eden DSG, daha önce de defalarca aile yakınlarıyla birlikte sayıları 65 bini bulan tutuklular için kapasitelerinin olmadığını belirterek, örgüt üyelerinin yarattığı tehlikeye karşı uluslararası kamuoyunu uyarmıştı.

Yabancı uyruklu DAİŞ üyelerinin Avrupa ülkeleri tarafından geri alınıp, geldikleri ülkelerde yargılanması talebi hem DSG hem de ABD Başkanı Donald Trump tarafından dile getirilmişti.

DAİŞ üyelerinin Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması da öneriler arasındaydı.