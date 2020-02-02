Irak’ta protestocular yolları kapattı

HABER MERKEZİ

Irak’ın Nasıriye kentinde protesto gösterilerini sürdüren eylemciler, bazı yolları trafiğe kapattı.

Edinilen bilgiye göre, Nasıriye’deki protestocular, Nasır Köprüsü, Hezarat ve dört yolu trafiğe kapattı.

Başkent Bağdat ve ülkenin güneyindeki illerde de protestolar devam ediyor.

Bağdat’ta, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlısı göstericiler ile başka bir gösterici grubu arasında gerginlik yaşandı.

Bağdat’ta bazı göstericiler de hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi’nin fotoğraflarını indirerek, kararı protesto etti.

Divaniye, Basra ve Necef’te de üniversite öğrencileri başta olmak üzere, sokaklara inen binlerce gösterici, hükümetten taleplerini dile getirdi.

IRAK'TAKİ GÖSTERİLER

Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana yolsuzluk, altyapı yetersizliği, işsizlik ve ülkenin iç işlerine yönelik dış müdahaleler gibi çeşitli gerekçelerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, protestolar üzerine 29 Kasım'da istifa etti, buna karşın ülkede yeni hükümet henüz kurulamadı.