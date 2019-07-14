Trump’tan bazı Temsilciler Meclisi üyelerine: Ülkelerine dönsünler

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ABD Başkanı Donald Trump, bazı Temsilciler Meclisi üyesi kadınlara geldikleri ülkeye dönmeleri çağrısı yaptı.

Trump, bazı demokrat temsilciler meclisi üyesi kadınların 'kendi felaket hükümetlerini' hatırlatarak "Oraya dönüp, geldikleri suçla dolu yerleri düzeltsinler" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Twitter hesabı üzerinde paylaştığı mesaj şöyle:

"Hükümetleri tam anlamıyla felaket olan, dünyanın en kötü, en yozlaşmış ülkelerinden gelen 'ilerlemeci' Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi kadınların, ABD gibi dünyanın en güçlü ve harika milletine hükümetin nasıl işleyeceğini söylemeye çalışması çok ilginç.

Neden geldikleri tamamiyle bozulmuş ve suç dolmuş yerlere dönüp oraları düzeltmiyorlar? Sonra döner bize nasıl yapıldığını gösterirler. Bu yerlerin sizin yardımınıza ihtiyacı var.

Eminim Nancy Pelosi, gitmeniz için seyahat ayarlamalarınızı yapmaktan memnun olacaktır."

ABD Başkanı açıkça isim vermese de daha önce Temsilciler Meclisi'nden demokrat Alexandria Ocasio-Cortez ve Ilhan Omar için 'nereden geldiklerini bile bilmiyorum' demişti.

29 yaşındaki Alexandria Ocasio-Cortez, ABD Temsilciler Meclisi'nde bir oturuma başkanlık eden en genç kadınken, Ilham Omar da Temsilciler Meclisi'ndeki ilk müslüman kadınlardan.

Trump daha önce Ocasio-Cortez ve Omar'ı Temsilciler Meclisi sözcüsü Nancy Pelosi'ye 'saygısız' davranmakla suçlamıştı.