ABD: Kürdistan Bölgesi’ne yardım etmeyi sürdüreceğiz

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, ABD’nin yeni Irak Büyükelçisi Matthew Tueller ve beraberindeki heyetle görüştü.

ABD’nin Erbil Başkonsolosu Steven Fagin’in de hazır bulunduğu görüşmede Matthew Tueller, Kürdistan Bölgesi Başkanlığı görevini almasından dolayı Neçirvan Barzani’i kutlayarak, ülkesinin, Kürdistan Bölgesi ve Irak’a yönelik desteğinin devam edeceğini söyledi.

Kürdistan Bölgesi’yle ilişkilerin ABD açısından önemine dikkat çeken Matthew Tueller, Erbil ve Bağdat arasındaki ilişklerin olumlu yönde gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Matthew Tueller’e yeni görevinde başarılar dileyen Neçirvan Barzani, görevini rahatça icra etmesi için Kürdistan Bölgesi’nin her türlü yardıma hazır olduğunu belirtti.

Erbil ve Bağdat’ın yakınlaşmasındaki desteğinden dolay ABD’ye teşekkür eden Kürdistan Bölgesi Başkanı, ilişkilerin daha da gelişmesi için çalışmaların devam ettiğini belirterek, Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki reformların başarıya ulaşması için başta ABD olmak üzere, müttefiklerin yardımına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Görüşmede ayrıca, Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi süreç ve bölgenin genel durumuyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.