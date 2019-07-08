SMDK’dan İdlib çağrısı: Saldırılar durdurulsun

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Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin, İdlib’de düzenledikleri yoğun saldırıların durdurulması için uluslararası toplumun gerekli adımları atmasını istedi.

SMDK, Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin İdlib’e yönelik saldırılarının son bulması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

SMDK'den yapılan yazılı açıklamada, Esad rejimi ordusu ve İran destekli yabancılardan oluşan rejim güçleri ile Rusya'nın, İdlib’de sivil yerleşimlere yönelik yoğun saldırılarının devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası toplumun sivilleri hedef alan saldırıları durdurması için gerekli adımları atması istedi.

Rejim ve destekçilerinin saldırılarında misket ve varil bombalarının kullanıldığına dikkat çekilen açıklamada, "Askeri çözümde ısrar edenler, daha fazla sivil kayıpların yaşanmasına neden oluyor. Birleşmiş Milletler, siyasi çözümün önüne geçmek isteyen rejim, İran ve Rusya'nın Suriye halkına karşı işledikleri katliamlara karşın sorumluluklarını yerine getirmelidir" ifadesi yer aldı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde.

Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti ardından Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.