Erbil ve Bağdat’tan anlaşma: Kürt temsilciler de katılacak

K24 - ERBİL

Erbil ile Bağdat, Irak’ın katıldığı uluslararası konferanslara Kürdistan Bölgesi temsilcilerinin de katılması konusunda anlaştı.

Kürdistan Bölgesi Dışilişkiler Ofisi’den yapılan açıklamada, Erbil ile Bağdat arasında Irak’ın katıldığı uluslararası konferanslara Kürdistan Bölgesi temsilcilerinin de katılması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, Kürt temsilcilerin uluslararası konferanslara Kürdistan Bölgesi mi yoksa Irak adna mı katılacağı konusunun netleşmediği kaydedildi.

K24’e konuşan Kürdistan Parlamentosu Dışilişkler Komisyonu Başkanı Rebwar Babigeyi, “Anlaşmanın içeriği ve katılımın nasıl olacağı konusunda Dışilişkiler Ofisi Başkanı komisyonumuzu bilgilendirecek” dedi.

Rebwar Babigeyi, anlaşmanın diplomatik açıdan önemli olduğunu belirtti.

K24’e konuşan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Barzan Cewher, Erbil ve Bağdat arasındaki anlaşmanın önenine dikkat çekerek, “Kürdistan Bölgesi bu anlaşmayla Irak’ın bundan sonra atacağı diplomatik adımlardan haberdar olacak” dedi.

Barzan Cewher, “Söz konusu adımla Kürdistan Bölgesi yetkilileri, Irak’ın özellikle ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda imzalayacağı anlaşmaların içeriği hakkında bilgi sahibi olabilecek. Irak daha önce tüm bunları Kürdistan Bölgesi olmadan yapıyordu” ifadelerini kullandı.

Kürdstan Bölgesi ve Irak arasındaki ilişkilerin anayasal çerçevede gelişmesi için görüşmeler devam ediyor. Irak daha önce Kürdistan Bölgesi’nin katılımı olmadan uluslararası konferasnlara katılıyor ve anlaşmalar imzalıyordu. Söz konusu anlaşmanın ilişkilerin olumlu yönde gelişmesine katkı sunacağı belirtiliyor.