Diyarbakır’da Roma dönemine ait kitap ele geçirildi

HABER MERKEZİ

Diyarbakır'da Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen ceylan derisine altın yazmalı kitap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde ikamet eden şüphelinin Roma dönemine ait olduğunu iddia ettiği kitabı satmak için alıcı aradığı belirlendi.

Bunun üzerine dün Kayapınar ilçesindeki Peyas Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda zanlının tarihi eseri satmaya çalışırken suçüstü yakalandığı belirtildi.

Şüphelinin üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen, 34 sayfadan oluşan, ceylan derisine altın yazmalı kitap bulundu.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor. (Kaynak: Ajanslar)