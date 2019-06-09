Cundiyani: Kürtler bağımsızlık için çalışmalı

K24 - SORAN

Kürt siyasetçi Azad Cundiyani, Kürtlerin bağımsızlık için çalışmaları gerektiğini söyledi.

Soran Üniversitesi’nin K24 sponsorluğunda düzenlediği “Karmaşık Bölgede Kürtlerin Konumunu Güçlendirmek” başlıklı panelde konuşan Kürt siyasetçi Azad Cundiyani, Kürtlerin Bağdat ile aralarındaki sorunları idare ederken bağımsızlık için çalışmalarını yoğunlaştırmaları gerektiğini belirtti.

Cundiyani, “Şuan Kürdistan Bölgesi’ni yöneten liderler bizim için hassas olan bu süreçte Bağdat’la sorunları çözmeye çalışıyor ancak biz onların gündeminden sorumlu değiliz. Onlar kendi siyasetlerini yürütüyorlar. Bizim de bağımsızlık ruhunu Kürdistan’da güçlendirmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi ve faklı ülkelerden akademisyen ve siyasetçilerin katıldığı panelde, geçmişte yaşananların, Irak’ın Kürtleri direkt ortak olarak kabul etmediğini ortaya koyduğuna vurgu yapıldı.

Irak yönetiminin ‘Iraklılık’ siyasetini yürüterek, diğer farklılıkları küçültmeyi hedeflediğine işaret eden panelistler, bunun geçmişte ve bugün yaşanan sorunların kaynağını teşkil ettiğini dile getirdi.

Panelde, Kürtlerin Ortadoğu’daki konumlarını güçlendirmek için birlikte hareket etmesi gerektiğinin altı çizildi.