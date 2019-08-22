Rusya: Tehlikeli bir gerilim var

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova İdlib ve çevresinde “tehlikeli bir gerilim” gözlemlediklerini belirtti.

Sözcü Mariya Zaharova haftalık basın toplantısında Suriye’nin İdlib bölgesinde yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İdlib ve çevresinde “tehlikeli bir gerilim” gözlemlediklerini belirten Zaharova, “Bu gerilimin neyin sebep olduğu açık. Bunun sebebi, teröristlerin gerilimi azaltma bölgesi (İdlib) ve ötesindeki agresif saldırılarıdır” vurgusunu yaptı.

“İdlib'le ilgili varılmış tüm mutabakatlara tamamıyla bağlı kalınmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu mutabakatların hem teröristlerle mücadeleyi sürdürme hem de sivil nüfusun güvenliğini sağlama amacı ile düşünülmüş maddelerine bağlı kalınması önemli” diyen Zaharova, “Biz de bu doğrultuda Türk tarafı ile Soçi Mutabakatı çerçevesinde işbirliğimizi sürdürüyoruz” diye devam etti.

Öte yandan Suriye rejim güçleri, İdlib’deki ikmal hatları üstünde yer alan Han Şeyhun kasabasında kontrolü ele aldı.