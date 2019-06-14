İran’dan Umman Körfezi suçlamasına ret

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Umman Körfezi'nde iki ayrı petrol tankerinde yaşanan patlamalardan sorumlu tuttuğu İran, 'temelsiz' olduğunu söylediği iddiaları reddetti.

İran'ın Birleşmiş Milletler'deki (BM) misyonundan yapılan açıklamada "Bu temelsiz iddiaları kesin bir şekilde reddediyoruz" ifadeleri yer aldı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise, Twitter'da paylaştığı mesajında ABD'nin suçlamalarını ülkesine yönelik "sabotaj diplomasisi" ve "ekonomik terörü gizleme çabalarının" bir parçası olarak niteledi.

Pompeo, ABD'nin edindiği istihbarat sonucunda, kullanılan silahların cinsi ve gerçekleştirilen saldırıların gelişmişliği göz önüne alındığında bu saldırıların İran tarafından gerçekleştirildiği sonucuna ulaştıklarını öne sürmüştü.

ABD Ordusu, geç saatlerde İran'ın Japonya'ya ait tankerin kenarındaki patlamayan bir mayını çıkarmaya çalışırken görüntülendiği öne sürülen bir video da yayınladı.

ABD'li askeri yetkililer, videoda görüldüğü iddia edilen İran Devrim Muhafızları Güçleri'ne ait bir devriye botunun daha sonra hızla bölgeden uzaklaştığını öne sürdü.

KÖRFEZ'DEKİ OLAYLAR

Dün sabah, ABD donanmasının 5’inci filosu, Umman Körfezi'nde iki ayrı petrol tankerinden gelen yardım çağrılarına yanıt verdiğini açıklamıştı.

Bölgesel yayın kuruluşları, Norveç'e ait Front Altair ve Japonya'ya ait Kokuka Courageous adlı gemilerde patlamalar meydana geldiğini ve yangın çıktığını aktardı. Gemilerin işletmecileri, iki geminin toplam 44 mürettebatının güvenli bir şekilde tahliye edildiğini söylemişti.

Olayın ardından Brent tipi petrolün ve Amerikan ham petrolü WTI'ın varil fiyatı yüzde 4,5'a yakın yükselmişti.

GEÇEN AY DA İRAN SUÇLANMIŞTI

Bölgede geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklarında 4 tankere saldırılar düzenlenmişti.

BAE saldırılardan adını açıklamadığı bir devleti sorumlu tutmuştu.

ABD ise su altı mayınları kullandığını öne sürdüğü İran'ı suçlamış, İran iddiaları reddetmişti. Tüm bu gelişmeler İran'ın ABD ve Körfez'deki ABD müttefikleriyle ilişkilerinde gerginliği artırmıştı.

ABD bunun üzerine mayıs ayı başında bölgeye savaş gemileri ve savaş uçakları göndermişti.