Trump’tan S-400 mesajı

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G-20 Liderler Zirvesi sonrası konuşan Trump, “Erdoğan benim bakış açımla çok çetin biri. Bu gerilimde Erdoğan'ın suçu yok. Ben iyi anlaşıyorum ve ona adaletsiz davranıldığını düşünüyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'daki G20 Liderler Zirvesi temaslarını özetleyen bir basın toplantısı düzenledi.

Türkiye’yle yaşanan S-400 hava savunma sistemleri krizine değinen Trump, şunları söyledi:

“Obama yönetimi Patriot'ları Türkiye'ye satmadı. Karmaşık bir durum üzerinde çalışıyoruz. Erdoğan, Rahip Brunson'ı geri verdi. Kimse geri alamamıştı. Başkan Obama geri alabildi mi? Hayır, sonsuza dek hapiste kalabilirdi. 'Son dakika… Trump Türkiye’yi seviyor.' Hayır, ben ülkemizi seviyorum ama bunu söylemek zorundayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim bakış açımla çok çetin biri. Bu gerilimde Erdoğan'ın suçu yok. Ben iyi anlaşıyorum ve ona adaletsiz davranıldığını düşünüyorum.”

Eski ABD Başkanı Barack Obama’yı eleştiren Trump, şöyle devam etti:

“Türkiye Obama yönetimi sırasında bizim Patriot füzelerimizi almak istedi ama satmadılar. Müttefikimiz olmasına rağmen, büyük ordusu olmasına rağmen hiç adil değildi, Patriot almak istedi ama Obama 'hayır' dedi. Sürekli 'hayır' dediler. Ve savunması için ihtiyacı vardı. Sonra Rusya’ya gittiler, S-400 aldılar. Çünkü Patriot almasına izin vermediler. Benden önceki yönetim bunu satın almasına izin vermedi. “

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le de bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Trump, şunları söyledi:

“Putin'le harika bir görüşme gerçekleştirdik. ABD ile ticaret yapmak istediklerini düşünüyorum, kaynakları çok fazla. Zengin toprakları, petrolleri, mineralleri ve bizim sevdiğimiz bu tür benzer şeyleri var. Birlikte harika iş çıkarabiliriz. Rusya ile çok az ticaret yapıyoruz ki bu çok saçma.”