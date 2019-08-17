ABD’ye yönelik seyahat uyarıları tartışması büyüyor

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ABD, uzun yıllardır, terör ve silahlı çatışmaların hüküm sürdüğü ülkelere seyahat etmeyi planlayan Amerikan vatandaşları için seyahat uyarıları yayınlıyordu ancak şimdilerde Uluslararası Af Örgütü’nün yanı sıra Japonya ve Uruguay gibi bazı ülkeler, silahlı şiddeti gerekçe göstererek ABD’ye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarını uyarıyor.

California eyaletindeki sarmısak festivaline, El Paso’daki bir Walmart mağazasına ve Dayton’daki popüler bir mahalleye düzenlenen silahlı saldırılar, Amerikalılar’ı kaygılandırmış durumda.

Uluslararası Af Örgütü, Japonya, Uruguay ve başka bazı ülkeler, silahlı şiddet olayları nedeniyle Amerika’ya seyahat edecek vatandaşlarını uyarıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise bu uyarılar nedeniyle rahatsız.

Trump, “Böyle bir uyarı yapacaklarını düşünemiyorum ama ola ki yaparlarsa biz de buna karşılık veririz. Benim başında olduğum bir ülke mutlaka karşılığını verir. Bir ülke bize olumsuz bir davranışta bulunursa biz de aynısını onlara yaparız” ifadelerini kullanmıştı.

Uluslararası Af Örgütü, 2015’te Güney Carolina’nın Charleston kentindeki ve başka yerlerdeki silahlı saldırıları öne sürerek uyarıda bulunmuştu. Uyarıda, “Amerika’da silahlara kısıtsız erişim sağlanmasıyla hayatın bütünlüğü her açıdan bozulmuştur” denilmişti.

Uluslararası Af Örgütü’nden Ernest Coverson, “Güney Carolina’da dua etmek için kiliseye gidenlerin hayatı, vurulup öldürülerek son buldu. Yılda bir düzenlenen California’daki Sarmısak Festivali’ne, herkes eğlenmek ve aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmek için giderdi. Ama şimdi bu gelenek bozuldu. Orası artık iyi vakit geçirilecek bir yer değil, Walmart’ta alışveriş yapmak da öyle” dedi.

Diğer uzmanlarsa Amerikan Anayasası’nın İkinci Maddesi’ni hatırlatarak silah sahibi olma hakkının ABD’liler için çok özel bir konu olduğunu söylüyor.

Heritage Vakfı’ndan Amy Swearer, “Uluslararası toplumun Amerikan Anayasası’nın İkinci Maddesi, yani sivillerin silah sahibi olma hakkı nedeniyle Amerika’daki silah tartışmalarının ne kadar farklı bir yönde ilerlediğini kavraması çok zor” diyor.

Ancak siyasi liderlere, kendilerini silahlı şiddetten korumaları çağrısında bulunan Amerikalılar’ın sayısı giderek artıyor.

Ateşli silahlar ABD’De her yıl yaklaşık 40 bin can alıyor. Bu silahların büyük çoğunluğu intihar vakalarında kullanılıyor. (Kaynak: VOA)