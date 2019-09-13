Libya ordusu: 3 Türk drone'unu düşürdük

HABER MERKEZİ
Libya Ulusal Ordusu, Mısrata kentinde Türkiye'ye ait 3 drone'u düşündüklerini ve şehirdeki bütün uçuş üslerinin yok edildiğini açıkladı.
Libya Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'ye ait iki drone'un Hun bölgesindeki al-Jufra hava üssünde, bir diğer drone'un ise Kufra bölgesinde düşürüldüğü belirtildi.
Al Arabiya muhabirinin geçtiği bilgiye göre ise, Libya Ulusal Ordusu'nun vurduğu Türk drone'u, al-Jufra'yı hedef alıyordu.
Ordu tarafından yapılan açıklamada ayrıca, düşürülen drone'un Mısrata'daki hava üssünden kalktığı belirtildi.
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