Libya ordusu: 3 Türk drone'unu düşürdük

HABER MERKEZİ

Libya Ulusal Ordusu, Mısrata kentinde Türkiye'ye ait 3 drone'u düşündüklerini ve şehirdeki bütün uçuş üslerinin yok edildiğini açıkladı.

Libya Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'ye ait iki drone'un Hun bölgesindeki al-Jufra hava üssünde, bir diğer drone'un ise Kufra bölgesinde düşürüldüğü belirtildi.

Al Arabiya muhabirinin geçtiği bilgiye göre ise, Libya Ulusal Ordusu'nun vurduğu Türk drone'u, al-Jufra'yı hedef alıyordu.

Ordu tarafından yapılan açıklamada ayrıca, düşürülen drone'un Mısrata'daki hava üssünden kalktığı belirtildi.