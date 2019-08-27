Putin’in Suriye Temsilcisi: Rusya Kürtleri destekliyor

K24 - MOSKOVA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, Rusya’nın Suriye’de Kürt’lerin haklarını desteklediğini söyledi.

K24’e konuşan Lavrentiev, Rusya’nın Suriye'deki Kürtlerin haklarını desteklediğini ve bu hakların anayasal güvence altına alınmasını istediğini belirtti.

Lavrentiev, Kürtlerin Suriye’deki bütün sorunların çözümde ve oluşturulacak Suriye anayasa komitesinde yer alması gerektiğini dile getirdi.

Suriye’nin genel durumunun önemli olduğunu ama özellikle Fırat’ın kuzeydoğusundaki durumu ciddiye aldıklarını ifade eden Lavrentiev, Rusya’nın bölgeye barış ve istikrarın gelmesini istediğini kaydetti.

Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güvenli bölge ile ilgili olarak, “Türkiye'nin hassasiyetlerini çok iyi anlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı detaylı bir şekilde tutumunu ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin güney sınırlarında güvenli bölge oluşturması Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlaması açısından olumlu bir adım” şeklinde konuşmuştu.