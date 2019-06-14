4 ülkeden tanker saldırısına kınama

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Mısır, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan, Umman Körfezi'nde Japonya'ya giden iki petrol tankerine düzenlenen saldırıyı kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırının endişeyle takip edildiği belirtilerek, deniz ulaşımını ve Körfez bölgesindeki su yollarının güvenliğini tehdit eden eylemler kınandı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, kim tarafından gerçekleştirilmiş olursa olsun Umman Körfezi'ndeki saldırının kınandığını açıkladı.

Katar, söz konusu saldırının, uluslararası ticaret yollarının güvenliği üzerinde tehlikeli yansımaları olacağı uyarısında bulunarak, olayla ilgili uluslararası soruşturma açılması çağrısı yaptı.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah Halid es-Sabah da Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde düzenlenen, BM ve Arap Birliği arasındaki işbirliği konulu toplantıda konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Kuveyt haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Sabah açıklamasında, söz konusu saldırının, su yollarını ve bölgenin güvenliğini hedef alan eylemlerin bir parçası olduğunu dile getirdi. Sabah, bölgede daha fazla gerilim yaşanmaması için uluslararası topluma gerekli tedbirleri alma çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan yönetimi de Umman Körfezi'nde Japonya'ya giden iki petrol tankerine yönelik saldırıyı kınadı ve kendi kara sularını korumak gerekli tedbirleri alacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, uluslararası topluma, uluslararası deniz ulaşımının koruma sorumluluğunu üstlenme çağrısı yapıldı.

NE OLMUŞTU?

Umman Körfezi'nde dün sabah saatlerinde iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuştu. Tankerlerdeki 44 kişilik mürettebat İran arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı'na nakledilmişti.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroşige Seko, Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını duyurmuştu.