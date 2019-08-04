Rusya’dan ABD’ye Kırım tepkisi

HABER MERKEZİ
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 'Kırım'ın Ukrayna topraklarına iade edilmesi gerektiği' açıklamasına tepki gösterdi.
Pompeo'nun 'Kırım'ın Ukrayna topraklarına iade edilmesi gerektiği' yönündeki açıklamasına yanıt veren Zaharova, ABD’li diplomatın Kırım’ın herhangi bir borcunun bulunduğu son kişi olduğunu belirterek tepki gösterdi.
Zaharova, Facebook hesabından Pompeo’ya cevap verdi.
ABD Dışişleri Bakanı’nın Kırımlıların demokratik iradelerinin tecelli etmesinin sonuçlarına saygı göstermediğini belirten Zaharova, "Kırım’ın herhangi bir borcunun olduğu son kişi Mike Pompeo" ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Washington Ekonomi Kulübü adlı sivil toplum kuruluşunda yaptığı konuşmada 'Kırım'ın Ukrayna topraklarına iade edilmesi gerektiğini' ifade etmişti.
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