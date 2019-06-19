Erdoğan’dan Ahmet Kaya açıklaması

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Erdoğan, Ahmet Kaya’yla ilgili, "Bugün Ahmet Kaya ile ilgili böyle bir imkan olsa, ailesi Ahmet Kaya'nın topraklarımıza getirilmesini kabul etse biz elimizden gelen her şeyi yaparız” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir radyo programında, Kürt müzisyen Ahmet Kaya’nın mezarının Türkiye’ye nakledilmesi konusunda konuştu.

Erdoğan, Ahmet Kaya’yla ilgili şunları söyledi:

“Annem öldükten sonra çok farklı bir dünyayı meydana getirdi. Ne zaman Ahmet Kaya'nın Şafak Türküsü'nü dinlerim, dinlediğim zaman çok duygulanırım. Annemle haşır neşir olmaya başlarım. Fakat Ahmet'e o otelde yaptıkları o hainliği, o ihaneti, o alçaklığı; sanatçıya, sanata, sevgi diye konuşanlar, köşelerinde yazanlar o gece neler yaptıklarını ayrıca hiç mi hiç unutamıyorum.”

“Kendi sanatçısına sahip çıkan değil kendi sanatçısını bu ülkeden kovana kadar ellerinden geleni yaptılar. Ne oldu? Ahmet vatan topraklarında değil gurbette durdu” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Ben başbakanlığım döneminde o zamanki Kültür Bakanımız vasıtasıyla aslında Ahmet Kaya'nın bir nakli mekan ile kendi topraklarımıza getirilmesini arzu ettim. Ve eşine de haber gönderdim. Yani bugün yine Ahmet Kaya ile ilgili böyle bir imkan olsa, ailesi Ahmet Kaya'nın topraklarımıza getirilmesini kabul etse biz elimizden gelen her şeyi yaparız. Bizim inancımızda buna kabrin taşınması deriz. Böyle bir şeye biz hazırız, bunu yaparız.”

Ahmet Kaya, 16 Kasım 2000'de, “Hoşçakalın Gözüm” isimli albümünün kayıtlarını yaparken, Fransa’nın başkenti Paris’in Vesailles semtindeki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

17 Kasım 2000'de 30 binin üzerinde kişinin katıldığı törenle Paris'in Père Lachaise Mezarlığı 71’inci bölüme defnedilmişti.