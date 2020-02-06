Van’da ölü sayısı 41’e yükseldi

HABER MERKEZİ
Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşen bölgede yapılan arama çalışmalarında bugün 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 41'e yükseldi.
Bahçesaray ilçesinde meydana gelen felakette çığ altında kalanları arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlamıştı.
Bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.
Bölgede çığ altında kalan kişileri kurtarma çalışmaları sürerken, üçüncü bir çığ uyarısı yapıldı.
Salı günü bir minibüs ile bir iş makinesinin üzerine çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirmişti.
Kayıp olduğu düşünülen 2 kişiyi arama çalışmalarında yaşanan ikinci çığda en az 50 kişilik ekip kar altında kalmıştı.
Yaşanan ikinci felakette 36 kişi hayatını kaybetti. Böylelikle Van'da yaşanan çığ felaketlerinde hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 41'e yükseldi.
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