DAİŞ’in yeni tercihi ‘radikal kadınlar’

HABER MERKEZİ

Irak İçişleri Bakanlığı’na bağlı Kartal İstihbarat Birimi, terör örgütü DAİŞ’in, saldırılarda daha çok kadınları kullanmaya başladığını belirtiyor.

Irak’ta resmi yayın organı Sabah gazetesine konuşan Kartal İstihbarat Birimi Başkanı Ali Besri, “DAİŞ örgütü radikal düşüncede olan eğitimli kadınları terör saldırılarında daha fazla kullanmaya başladı. Bu kadınlar örgütün erkek elemanlarından daha radikal” dedi.

DAİŞ’in Suriye’nin ücra bir bölgesinde kadınlar için gizli bir askeri eğitim merkezi açtığına dair ellerinde belge olduğunu söyleyen Besri, 2014 yılında örgütün haber ajansı Aamaq tarafından bu kadınların eğitimlerine dair video paylaştığını ifade etti.

Besri şunları söyledi:

“DAİŞ bu adımı, çatışmalarda çok sayıda elemanını kaybettiği için attı. Örgüt lideri Ebubekir Bağdadi’nin yardımcılarının sayısı de epey azalmış durumuda. Birçoğu Irak istihbaratının çalışmaları ve askeri operasyonlar neticesinde öldürüldü.”