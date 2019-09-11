Kürdistan’ın Sesi Radyosu’nun ilk yayın istasyonu onarılıyor

K24 - ÇOMAN

Erbil’in Çoman ilçesinde bir grup gönüllü genç tarafından Eylül Devrimi döneminde kullanılan mekanlar restore ediliyor.

Eylül Nesilleri Örgütü’nün gönüllüleri tarafından Erbil’in Çoman ilçesinde bulunan ve 1965 ile 1966 yılları arasında Irak Kürdistanı’nın Sesi Radyosu istasyonu olarak faaliyet gösteren mağaranın restore çalışmaları başlatıldı.

Onarım çalışmalarında bulunan gönüllüler, amaçlarının babalarının çekmiş olduğu sıkıntılara saygı olduğunu ve Kürt milletine hizmet etmek için mağaranın ziyarete açılacak hale getirileceğini belirtiliyor.

54 yıl önce Irak Kürdistanı’nın Sesi Radyosu’nun küçük bir gönüllüsü olarak çalışan Hamed Mangur ise, Eylül Devrimi döneminde söz konusu radyodan yapılan yayınların etkisinin çok büyük olduğunu ifade ediyor.

Mağarada K24’e konuşan Mangur, Eylül Devrimi döneminde radyodaki yayınların Peşmerge’yi coşkuya getirdiğini kaydediyor.