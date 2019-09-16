K24 ÖZEL - İngiltere’den tutuklu Kürt yazara profesörlük ataması

HABER MERKEZİ

Manus Adası'nda gözaltı merkezinde tutulan Rojhılatlı Behrouz Boochani, Londra’daki Birbeck Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne misafir öğretim üyesi olarak kabul edildi.

Birbeck Üniversitesi’ndeki hukuk derslerine katılma hakkı kazanmasına rağmen tutukluluğundan dolayı İngiltere’ye gidemeyen Kürt gazeteci ve aktivist Behrouz Boochani, “Benim durumum rehinelere benziyor, öğretim üyesi olarak atanmama rağmen buradan çıkamıyorum. Ancak buradan çıkmak için onları zorlayacağım” dedi.

K24’ün sorularına yanıt veren 36 yaşındaki aktivist, “Skype üzerinden birçok konferansa ve etkinliğe katılıyorum; bunları sürdüreceğim” şeklinde konuştu.

Behrouz Boochani, 12 Eylül’de Londra’daki Birbeck Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne hukuk profesörü olarak atandı.

Birbeck Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki öğretim üyeleri, Boochani’yi lisans ve yüksek lisans programlarına dahil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Şimdilik Skype üzerinden ders vermesi planlanan Boochani, gözaltında tutulan mültecilerin yasal haklarını anlatacak.

Behrouz Boochani, cep telefonuyla yazdığı kitabıyla Avustralya'nın en prestijli ödüllerinden Victoria Edebiyat Ödülü'ne layık görülmüştü.

DAHA ÖNCE FİLM ÇEKMİŞTİ

Behrouz Boochani, 2017’de bulunduğu Papua Yeni Gine (PNG) Manus Adası'ndaki tutukevinde telefonuyla gizlice bir film çekmişti.

Tutukevinde yaşananları konu alan filmin çekimlerini gizli bir şekilde gerçekleştirmeyi başaran Boochani, filminde mahkumların hayatını ve tutukevinde yaşananları işlemişti.

Tutukevinde bulunan mültecilerin günlük hayatını kaydeden Boochani, aynı zamanda gardiyanları ve açlık grevlerini de çekmeyi başarmıştı.

Zaman zaman da kamplardaki mültecilerin durumlarıyla ilgili bilgiler paylaşıyor.