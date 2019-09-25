Başbakan: DAİŞ bölge güvenliği için büyük tehdit

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, terör örgütü DAİŞ’in bölge güvenliği için üyük bir tehdit olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani, Uluslararası Koalisyon’a bağlı Irak ve Suriye Ortak Operasyonlar Komutanı Yardımcısı General Gerald Strickland başkanlığındaki askeri heyeti kabul etti.

Terör örgütü DAİŞ’le mücadele için oluşturulacak mekanizmanın konuşulduğu görüşmede, Uluslararası Koalisyon güçlerinin Peşmerge’ye yönelik destek ve eğitimin devam etmesinin önemine vurgu yapıldı.

Görüşmede, Irak ve Suriye Ortak Operasyonlar Komutanı Yardımcısı General Gerald Strickland, DAİŞ’le mücadele konusunda Peşmerge Güçleri ile Irak Ordusu arasındaki koordinasyondan duyulan memnuniyeti ifade etti.

Başbakan Mesrur Barzani ise, Peşmerge’ye desteğinden ötürü Uluslararası Koalisyon güçlerine teşekkür ederek, DAİŞ’in oluşmasına neden olan etkenlerin halen varlığını koruduğunu ifade etti.

Mesrur Barzani, DAİŞ’in bölge güvenliği için halen büyük bir tehdit olduğunu dile getirdi.