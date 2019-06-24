Dünya

Almanya'da 2 savaş uçağı havada çarpıştı

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Almanya'da 2 savaş uçağı havada çarpıştı
Almanya Savaş uçağı Alman Hava Kuvvetleri Pilot

HABER MERKEZİ

Almanya'nın Malchow kenti üzerinde iki Eurofighter savaş uçağının çarpıştıkları ancak pilotların kurtuldukları belirtildi.

Alman Hava Kuvvetleri’ne ait iki savaş uçağı düştü.

Eurofighter tipi uçakların Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin üzerinde havada çarpışarak düştüğü belirtiliyor.

Alman Focus dergisi, pilotların kendilerini fırlattığını ve sağ olduğunu duyurdu.

Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Alman İçişleri Bakanlığı da iki uçağın karıştığı bir kaza yaşandığını doğruladı.

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