Almanya'da 2 savaş uçağı havada çarpıştı

HABER MERKEZİ
Almanya'nın Malchow kenti üzerinde iki Eurofighter savaş uçağının çarpıştıkları ancak pilotların kurtuldukları belirtildi.
Alman Hava Kuvvetleri’ne ait iki savaş uçağı düştü.
Eurofighter tipi uçakların Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin üzerinde havada çarpışarak düştüğü belirtiliyor.
Alman Focus dergisi, pilotların kendilerini fırlattığını ve sağ olduğunu duyurdu.
Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Alman İçişleri Bakanlığı da iki uçağın karıştığı bir kaza yaşandığını doğruladı.
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