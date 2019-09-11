ENKS’li yetkili: ABD bir denge sağladı

K24 - ERBİL

ABD ile Türkiye arasındaki Rojava sınırında oluşturulması süreci devam eden ‘güvenli bölge’nin yankıları devam ederken, ABD’nin Türkiye ile PYD arasında bir denge sağladığı ifade ediliyor.

K24'te yayınlanan Rojev (Gündem) programına katılan ENKS Kobani Yerel Meclisi Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi - Suriye (KDP-S) Merkez Komitesi Üyesi Ali İbrahim, ABD’nin, Türkiye ile Rojava sınırında oluşturmaya çalıştığı ‘güvenli bölge’de bir denge sağladığını söyledi.

İbrahim, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik taleplerinin karşılanmadığını, PYD’ye bağlı Demokratik Toplum Hareketi’nin (TEV-DEM) de isteklerinin yerine getirilmediğini, ABD’nin burada bir denge politikası izlediğini vurguladı.

Türkiye’nin Rojava’ya yerleştirmeyi planladığı mültecilerle ilgili Ali İbrahim şunları söyledi:

“Türkiye, Suriyeli mültecileri Rojava’ya yerleştirmek istiyor. Türkiye’nin bu isteği yerine gelmeyecek. Çünkü uluslararası hukuka ve ABD’nin yasalarına göre mülteciler ancak kendi istekleri doğrultusunda geri dönüp yerleşebilirler.”

‘Güvenli bölge’yle birlikte bölgede olası bir çatışmanın da önleneceğini ifade eden İbrahim, Türkiye’nin artık tek taraflı bir operasyon yapamayacağını ifade etti.

ENKS’li yetkili, “Rojava’daki bugünkü yönetimin artık Türkiye’nin tehditlerine sebep olabilecek hareketlerden uzak durması gerekiyor. ENKS ile görüşen ABD heyeti, Rojavalı olmayan mültecilerin Rojava’ya yerleşmesine izin vermeyeceklerini ilettiler. ABD Rojava’nın demografisinin değiştirilmesine izin vermeyecektir. Bölgede yeni oluşacak olan yerel yönetimde yerel halk içerisinde yer alacak. Biz ENKS olarak buna iyi yaklaşıyoruz” dedi.

İbrahim, ayrıca ENKS’nin Türkiye’nin ‘güvenli bölge’ye 1 milyon mülteciyi yerleştirme isteğine karşı olduğunu söyledi.