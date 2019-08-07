Rebwar Talabani: Atanmış vali halkın parasıyla reklam yapıyor

K24 - ERBİL

Kerkük İl Meclisi Başkanı Rebwar Talabani, Kerkük’ün atanmış valisi Rakan Cuburi’nin parlamenter seçilmesine rağmen görevi bırakmadığını ve halkın parasıyla reklam yaptığını söyledi.

K24’e konuşan Kerkük İl Meclisi Başkanı Rebwar Talabani, atanmış vali Rakan Cuburi’nin yasadışı eylemlerine devam ettiğini belirterek, “Irak’ta 12 Mayıs’ta gerçekleşen genel seçimlerde parlamenter seçilen Cuburi’nin, valilik görevini bir ay içinde bırakması gerekiyordu ancak görevi bırakmadığı gibi oy için halkın parasıyla reklam yapıyor” dedi.

Rakan Cuburi’nin faaliyetlerinin Kerkük’ü Araplaştırma politikasının devamı olduğunu vurgulayan Talabani, “İl Meclisi, Valiliğin harcamalarını uygun bulmadığı gerekçesiyle reddetti. Irak Bakanlar Kurulu da harcamalar için bir komite kurdu. Ancak Valilik harcamalara keyfi bir şekilde devam ediyor” ifadelerini kullandı.

İl Meclisi’ndeki fraksiyonlarla bazı toplantılar gerçekleştirdiklerini belirten Talabani, “Konuyla ilgili tüm detayların elimize geçmesi ardından bunu Bağdat hükümetine ileteceğiz” dedi.

Rebwar Talabani, “Atanmış Vali Rakan Cuburi, seçim yatırımına devam eder nitelikte harcamalar yapıyor. Oy toplamak için halkın parasını harcıyor” şeklinde konuştu.

16 Ekim 2017’de Irak ordusu ve Haşdi Şabi milisleri tarafından işgal edilen Kerkük’e Rakan Said Cuburi vali olarak atanmıştı.

Irak’ta 12 Mayıs’ta gerçekleşen genel seçimlerde parlamenter seçilen Cuburi’nin, valilik görevini bir ay içinde bırakması gerekiyordu.