Rusya: ABD bildirimde bulunmadan İdlib’de hava saldırısı düzenledi

HABER MERKEZİ

Rusya'nın Suriyeli Tarafları Uzlaştırma Merkezi, ABD'nin Rusya ve Türkiye'ye bildirimde bulunmadan İdlib'de hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Rusya'nın Suriyeli Tarafları Uzlaştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “dün sabah 06:00 itibarıyla Suriye hükümet güçlerinin tek taraflı olarak ateşkes ilan ettiği İdlib'deki ‘sessizlik rejiminin’ ABD tarafından bozulduğu” belirtildi.

Suriye ve Rusya'ya ait güçlerin ateşkes rejimine tamamen uyduğunun savunulduğu açıklamada, ABD’nin, dün saat 15.00 sularında Moskova ve Ankara'ya bildirimde bulunmadan İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki Maaret-Misrin ve Kafer-Haya yerleşimlerine hava saldırısı düzenlediğı kaydedildi.

ABD'nin bu saldırıyla daha önce varılan tüm mutabakatları ihlal ettiğini vurgulayan Merkez, saldırı sonucunda çok sayıda can kaybının ve geniş çaplı yıkımın meydana geldiğini bildirdi.

ABD’DEN EL KAİDE’YE HAVA SALDIRISI

Suriye'de hükümetin ateşkes ilan ederek hava saldırılarını durduğu İdlib'de ABD, El Kaide’yi hedef aldığını açıklamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İdlib'in kuzeyinin, "El Kaide mensupları için güvenli bölge" haline geldiğini belirterek bu noktaya yönelik hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, hava saldırısında İdlib'e yakın Maarat Misrin kasabasında en az 40 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

CENTCOM Sözcüsü Yarbay Earl Brown açıklamasında, "Bu operasyon ABD vatandaşlarını, ortaklarımızı ve masum sivilleri tehdit eden saldırılardan sorumlu El Kaide liderlerini hedef aldı" ifadelerine yer vermişti.