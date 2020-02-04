Başbakan: Bağdat’ta yaşananlar geçmişteki kötü yönetimlerin sonucu

K24 - ERBİL

Başbakan Mesrur Barzani, Bağdat’ta yaşananların geçtiğimiz 15-16 yılda yaşanan kötü yönetimlerden kaynaklandığını söyledi.

France 24 televizyonuna konuşan Başbakan Mesrur Barzani, “Irak halkının meşru taleplerini destekliyoruz. Irak Hükümeti’ni kurmakla görevlendirilen adayın siyasiler ve halk tarafından desteklenmesini umuyoruz” dedi.

Iraklı göstericilerin büyük çoğunluğunun reform istediğini kaydeden Başbakan, “Göstericilerin büyük çoğunluğu yolsuzluğun bitirilmesini ve iyi bir şekilde yönetilmeyi istiyorlar. Biz halkın bu tür meşru taleplerini tümüyle destekliyoruz. Bazı zamanlarda siyasi ajandayı karıştırdılar ve konuyu bir aşamaya kadar daha krizli hale bürüdüler” ifadelerini kullandı.

Başbakan, “Doğrusu, önceki başbakan Adil Abdulmehdi tüm çabasını gösterdi ama programını uygulamak için maalesef siyasi taraflarca gerekli desteği alamadı” diye konuştu.

Irak’ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi’nin halk ve siyasiler tarafından desteklenmesini umduğunu vurgulayan Başbakan, Allavi’nin söz konusu desteği alarak başarılı olabileceğini ifade etti.