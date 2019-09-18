Kürdistan

Başbakan’dan ünlü sanatçı Mezher Xaleqi’ye taziye mesajı

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Başbakan’dan ünlü sanatçı Mezher Xaleqi’ye taziye mesajı
Mezher Xaleqi Mesrur Barzani taziye

K24 – ERBİL

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, ünlü Kürt sanatçı Mezher Xaleqi’ye eşinin vefatı nedeniyle taziye mesajı gönderdi.

Başbakan, mesajında Xaleqi’ye başsağlığı dileğinde bulundu.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Değerli Mamosta Mezher Xaleqi,

Eşiniz Risan hanımın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Taziye ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yüce Allah’tan merhumeyi cennetiyle şad etmesini ümit ediyorum. Sizlere de sabır diliyorum.”

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