Başbakan’dan ünlü sanatçı Mezher Xaleqi’ye taziye mesajı

K24 – ERBİL
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, ünlü Kürt sanatçı Mezher Xaleqi’ye eşinin vefatı nedeniyle taziye mesajı gönderdi.
Başbakan, mesajında Xaleqi’ye başsağlığı dileğinde bulundu.
Mesajda şu ifadelere yer verildi:
“Değerli Mamosta Mezher Xaleqi,
Eşiniz Risan hanımın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Taziye ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yüce Allah’tan merhumeyi cennetiyle şad etmesini ümit ediyorum. Sizlere de sabır diliyorum.”
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