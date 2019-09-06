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İngiltere’den İran’a nükleer tepkisi: Endişe verici

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İngiltere’den İran’a nükleer tepkisi: Endişe verici
İngiltere İran Nükleer

HABER MERKEZİ

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İran'ın nükleer araştırma ve geliştirme sınırlarını askıya almasının son derece endişe verici olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İran yönetiminin, nükleer anlaşmanın taahhütlerini askıya almasına tepki gösterildi.

Açıklamada, "İran'ın nükleer araştırma ve geliştirme sınırlarını askıya alması son derece endişe verici. Avrupalı ve uluslararası ortaklarımız İran’la ilgili gerilimi azaltmak konusunda çalışırken, İran'ın nükleer taahhütlerinden uzaklaşmak yönündeki bu üçüncü adımı bilhassa hayal kırıklığı" ifadelerine yer verildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün nükleer anlaşma ve geliştirmenin sınırlanmasıyla ilgili taahhütlerini ‘bir kenara bıraktıklarını’ ve bu alanda ülkenin ihtiyacı olan üçüncü adımın cuma günü hayata geçeceğini belirtmişti.

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