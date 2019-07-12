Başkan Barzani: Terör saldırılarını şiddetle kınıyorum

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, Batı Kürdistan’da (Rojava) yaşanan terör saldırılarını kınadı.

Başkan Mesud Barzani, yaptığı açıklamada Batı Kürdistan’ın Qamişlo, Afrin ve Haseke kentlerinde gerçekleştirilen terör saldırılarını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, şunları ifade etti:

“11.07.2019 tarihinde Qamişlo, Afrin ve Haseke’de art arda patlamalar yaşandı. Söz konusu terör saldırılarında çok sayıda sivil vatandaş hayatını kaybetti ve yaralandı.”

Saldırılarda yaşamını yitirenlerin ailelerinin acısını paylaştığını dile getiren Başkan Barzani, yaralılar için acil şifa dileğinde bulunarak, “Terör saldırılarını şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Dün Afrin, Qamişlo ve Haseke’de yaşanan terör saldırılarında 15’i aşkın kişi yaşamını yitirirken, 65’i aşkın kişi de yaralanmıştı.