Doğu Kürdistan’dan Mesrur Barzani’ye tebrik

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Doğu Kürdistan’daki (Rojhilat) Kürt Birlik Cephesi Sekreteri Rahim Ferehmend, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani’yi tebrik etti.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani’ye tebrik mesajı gönderen Kürt Birlik Cephesi Sekreteri Rahim Ferehmend, Mesrur Barzani’nin yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmesinin Kürt milletinin umutlarını güçlendirdiğini söyledi.

Mesrur Barzani’nin başbakanlığının istikrar, ortak söylem, Kürdistan Bölgesi’ndeki tüm siyasi taraf ve güçlerin bir araya gelmesi ve ortak cephenin kurulmasına vesile olmasını ümit ettiğini kaydeden Ferehmend, Doğu Kürdistan Kürtlerinin Kürdistan Bölgesi’ndeki kazanımlarla mutlu olduklarını belirtti.

Kürdistan Bölgesi’ndeki gelişmelerin gelecekte hakların elde edilmesi için önemli bir aşama olduğunu vurgulayan Ferehmend, Kürtlerin tüm engellemelere rağmen haklarını elde etmeye devam edeceklerini, özellikle de kendilerini yönetme hakkından vazgeçmeyeceklerini bildirdi.

Kürdistan Parlamentosu'nda Salı günü yapılan oturuma katılan 97 üyeden 87’sinin oyunu alan Mesrur Barzani dün Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.