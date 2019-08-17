DAİŞ’ten Haşdi Şabi’ye saldırı

HABER MERKEZİ
Kerkük’e bağlı Riyaz nahiyesinde, DAİŞ tarafından Şii Haşdi Şabi milislerine saldırı düzenlendiği bildirildi.
Kerkük’ten bir güvenlik kaynağının açıklamasına göre, terör örgütü DAİŞ mensupları, Kerkük’e bağlı Riyaz nahiyesinde Haşdi Şabi birliklerine saldırdı.
Söz konusu saldırıyı doğrulayan Haşdi Şabi, çıkan çatışma sonucu çok sayıda DAİŞ mensubunun öldürüldüğünü ve bir otomobilin de patlatıldığını açıkladı.
DAİŞ’in 2014 yılında Irak’ta birçok kenti ele geçirmesi üzerine Iraklı Şii lider Ali Sistani’nin çağrısı üzerine kurulan Haşdi Şabi, daha sonra Irak Parlamentosu tarafından yasal statüye kavuşturuldu.
DAİŞ’le mücadele kapsamında Irak ordusuyla birlikte operasyonlara katılan Haşdi Şabi mensuplarının, bu bölgelerde sivillere yönelik hak ihlalleri sık sık gündeme geliyor.
Site Haritası | Şartlar ve Koşullar | Hakkımızda | İletişim