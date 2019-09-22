Zarif: ABD'nin asker gönderme kararı gösteriş

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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırının ardından ABD’nin Ortadoğu’ya asker gönderme kararını eleştirerek, söz konusu adımı ‘gösteriş’ olarak niteledi.

ABD'nin vize vermesinin ardından BM Genel Kurulu'na katılmak için New York'a giden İran Dışişleri Bakanı Zarif, CBS televizyonuna konuştu.

Suudi petrol şirketi Aramco’nun tesislerine yapılan saldırının ardından ABD’nin Suudi Arabistan’a asker gönderme kararını eleştiren Zarif, Washington’un attığı bu adımın ‘gösteriş’ olduğunu belirtti.

İranlı bakan, bu sorunu çözmeye yönelik çalışmalarda ‘her şeyin yanlış yönde ilerlediğini’ ifade etti.

PETROL TESİSLERİNE SALDIRI

Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun iki tesisine yapılan saldırıların ardından Ortadoğu’daki gerilim tırmandı.

14 Eylül günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.

Yemen'deki iran destekli Husiler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti.

Saldırının ardında İran'ın olduğunu öne süren ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, petrol tesislerinin vurulmasından İran'ı sorumlu tutmuş ve saldırıyı ilk kez ‘savaş nedeni’ sözleriyle tanımlamıştı.

Zarif ise Pompeo'yu, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı bir savaşa sürüklemek için aldatmaya çalışmakla suçlamış ve İran'ın saldırıyla ilgisi olmadığını savunmuştu

Son olarak ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Aramco tesislerine düzenlenen saldırının ardından Suudi Arabistan ve BAE’ye ilave hava savunma desteği ve yüzlerce asker gönderileceğini açıklamıştı.