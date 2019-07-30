Başbakan’dan Ezidilere kutlama mesajı

K24 - ERBİL

Başbakan Mesrur Barzani, Ezidi Kürtlerin kutsal ‘Çiley Havin Bayramı’ dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Ezidi Kürtlerin kutsal ‘Çiley Havin Bayramı’ dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında, “Çiley Havin Bayramı’nın gelişi dolayısıyla Kürdistan ve tüm dünyadaki Ezidi kardeşlerime en sıcak tebriklerimi sunuyorum. Huzur ortamında bayramınızı geçirmenizi temenni ediyorum” dedi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Ezidilere yönelik hizmetlerini tüm şartlarda sürdüreceğini kaydeden Başbakan, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti, tüm şartlarda Ezidi kardeşlerimize daha çok hizmet etmeye ve acılarını dindirmeye devam edecektir. Şengal sınırları içerisindeki evlerini terk etmeiş Ezidilerin en kısa sürede evlerine dönmeleri için çabalarımızı sürdüreceğiz. Teröristlerin elinde kurban giden tüm Ezidilerin akıbetini öğrenmek için çabalarımız sürecek” ifadelerini kullandı.