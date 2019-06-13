BM'den İdlib açıklaması: Ateşkese uyun

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BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, "BM, (Suriye'de) çatışan tüm tarafları, Türkiye ve Rusya arasında geçen eylül varılan ateşkes anlaşmasına tamamıyla uymaya davet ediyor" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye'nin kuzeybatısında nisan ayından bu yana tırmanışa geçen yoğun çatışmalardan dolayı alarm halinde olduklarını belirterek, "BM, çatışan tüm tarafları, Türkiye ve Rusya arasında geçen eylül varılan ateşkes anlaşmasına tamamıyla uymaya davet ediyor" diye konuştu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Suriye'de devam eden çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Suriye'deki gerginliği azaltma bölgesinin kuzeybatısında özellikle de Hama'nın kuzeyi ve İdlib'in güneyindeki silahlı çatışmaların insani etkilerinden dolayı alarm halindeyiz" diyen Dujarric, bölgede 29 Nisan'dan bu yana devam eden gerilimde 69 kadın ve 81 çocuk dahil olmak üzere 231 sivilin yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Bölgedeki 300 binden fazla sivilin Türkiye sınırına yakın kamplara sığınmak zorunda kaldığının altını çizen Dujarric, "BM, çatışan tüm tarafları, Türkiye ve Rusya arasında geçen eylül varılan ateşkes anlaşmasına tamamıyla uymaya davet ediyor. Ayrıca tüm tarafları, uluslararası hukuk çerçevesinde sivilleri ve sivil altyapıları korumaya, ayrım gözetme ve orantılılık ilkelerine saygı duymaya çağırıyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.