NASA'dan 21 yeni gezegen keşfi

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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) "gezegen avcısı" uydusu TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), Dünya'ya benzer potansiyel taşıyan gezegenleri tespit etmek için geçen yıl uzaya fırlatılmıştı. TESS, bu konuda kendisinden beklenenin üstüne çıkarak 21 yeni gezegenin keşfi sağladı.

18 Nisan 2018'de gezegen avı seferine başlayan TESS uydusu, 1 yılı aşkın süredir yörüngede araştırmalarını sürdürüyor. Daha önce süpernovaları ve kara delikleri de araştıran TESS, son 1 yılda yaptığı 21 gezegen keşfi ile NASA'yı derin uzaydaki yaşam işaretlerini bulma konusunda bir adım ileriye taşıyor.

NASA'nın keşif aracı; yıldızların önünden geçen gezegenleri, parlaklıklarında kısa dalgalanmalar gözlemleyerek tespit ediyor. Şimdiye kadar TESS, bu şekilde Güneş sistemimizin dışında sadece ilk yılda 21 yeni gezegen keşfetti. Bilindiği gibi TESS, 2018'in nisan ayında yörüngeye girmiş ve ilk olarak güney bölgesindeki yıldızları araştırmıştı.

NASA, keşif aracının tüm beklentileri aştığını ve kuzey bölgesinde daha fazla gezegen aradığını açıkladı. TESS'in baş araştırmacısı George Ricker, “TESS'in ilk faaliyet yılında hızı ve üretkenliği, görev için en iyimser umutlarımızı bile aştı" dedi.

2018'in temmuz ayından bu yana keşif aracı, güneyde kara delikler, süpernovalar ve diğer fenomenler hakkında veri topladı. TESS, gezegenleri bulmak için her seferde 27 gün boyunca gökten 24 dereceye kadar olan bir parçayı izliyor. Ayrıca TESS, Güneş sistemimizden 300 ışık yılı daha yakın yıldızlara odaklanıyor.