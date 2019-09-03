Ürkütücü Irak raporu: 25 bin kişi kayıp!

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Irak’ta yaklaşık 25 bin kişinin kayıp olduğu ve akıbetlerinin bilinmediği açıklandı.

Irak İnsan Hakları Gözlemevi’nin açıkladığı rapora göre 25 bin kişinin kayıp olduğu ülkede, Ninova, Anbar ve Selahaddin vilayetleri başı çekiyor.

Kayıplardan bazılarının DAİŞ tarafından alıkonulup kaçırıldığı ve halen akıbetlerinin bilinmediği kaydedildi.

Rapora göre Ninova’da 12 ila 15 bin, Anbar’da yaklaşık 6 bin, Selahaddin’de de 4 bin kişi kayıp.

Terör örgütü DAİŞ, 2014 yılı yazında Suriye’den Irak’a geçerek; Ninova, Anbar ve Selahaddin vilayetlerini ele geçirdi. Bu vilayetlerde büyük katliamlar yapan DAİŞ, yüzbinlerce kişinin göç etmesine neden oldu.

Merkezini Musul’un oluşturduğu Ninova vilayetini kalesi haline getiren örgüt, etnik ve dini gruplara yönelik soykırım yaptı.

Resmi olarak Ninova vilayeti sınırlarında kalan Kürdistan kenti Şengal’e saldıran DAİŞ, 7 bini aşkın kişiyi kaçırmış, binlerce kişiyi de katletmişti. Kaçırılan sivillerin yarısına yakını kurtarılırken, diğerlerinin akıbeti henüz bilinmiyor. Şengal’de çok sayıda toplu mezar da ortaya çıkarıldı.