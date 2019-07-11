Başbakan: Kürdistan Bölgesi halkına en iyi hizmeti sunalım

K24 - ERBİL

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Parlamentosu ile koordinasyon halinde Kürdistan Bölgesi halkına en iyi hizmeti sunmayı ümit ettiğini söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Parlamentosu Başkanı seçilen Rewas Fayeq için kutlama mesajı yayınladı.

Kürdistan Parlamentosu Başkanı seçilen Rewas Fayeq’i tebrik eden Başbakan, “Hep birlikte Kürdistan Bölgesi halkına en iyi hizmeti sunmayı ümit ediyorum” dedi.

Yasama ile yürütme organları arasındaki koordinasyon ve uyumun güçlenmesini ümit ettiğini kaydeden Başbakan, Kürdistan Bölgesi’ndeki demokrasi sürecinin hep birlikte ileri noktalara taşınacağını ifade etti.

KÜRDİSTAN PARLAMENTOSU’NA YENİ BAŞKAN

Kürdistan Parlamentosu bugün, Bölge Bakanı olan Vala Ferid’den boşalan başkanlık görevine yeni ismi seçmek için toplandı.

Rewas Fayeq ve Şadi Newzad’ın aday olduğu oylama, kapalı oturumda gerçekleştirildi.

Yapılan oylama sonucu 72 parlamenterin oyunu alan Rewas Fayeq, Kürdistan Parlamentosu Başkanı seçildi. Şadi Newzad ise 16 oy aldı. Geçersiz ve çekimser oy sayısı ise 9 oldu.

Daha önce Kürdistan Demokrat Partisi’nden (KDP) Vala Ferid, geçici olarak başkanlık görevine getirilmişti. Başkan Yardımcılığını ise KDP’den Hemin Hewrami ile Türkmen parlamenter Muna Kahveci yürütüyor.

Bugün Süleymaniye’de bir araya gelen KDP ve KYB’nin, Kerkük Valiliği görevine gelecek ismi de açıklaması bekleniyor.