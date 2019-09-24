Suudi Arabistan: Tüm seçenekleri değerlendiriyoruz

HABER MERKEZİ

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cübeyr, Riyad'ın, devlet petrol şirketi Aramco'ya ait petrol tesislerine düzenlenen saldırıya yanıt olarak tüm seçenekleri değerlendireceğini söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cübeyr, Suudi Arabistan'ın doğusunda yer alan petrol tesislerine yönelik saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

Cübeyr, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Riyad'ın saldırıya yanıt için 'tüm seçenekleri' değerlendireceğini belirtti.

BM'nin saldırının geldiği yerin tespit edilmesine yardım olduğunu ifade eden Cübeyr, Suudi Arabistan'ın, saldırının ardında İran'ın olduğuna inandığını dile getirdi.

Cübeyr, "Uluslararası desteği seferber etmek istiyoruz ve tüm seçenekleri -diplomatik, ekonomik ve askeri- değerlendirmek ve ardından karar vermek istiyoruz" diye konuştu.

Suudi Merkez Bankası Başkanı Ahmed el-Hulifey ise, Kuveyt merkezli Er-Rai gazetesine verdiği demeçte, söz konusu saldırıların hükümet gelirleri üzerinde hiçbir etkisi olmadığını söyledi.

El Hulifey, bu yılki ekonomik büyümenin IMF tahminlerinden çok uzak olmayacağını belirtti.

SAUDİ ARAMCO PETROL TESİSLERİNE SALDIRI

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken Yemen'deki Husiler yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırıların Yemen toprakları dışından İran silahlarıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ise ismi belirtilmeyen bir ABD'li yetkilinin, "İran'ın Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıları topraklarından ateşlediği seyir füzeleri ve 20'yi aşkın SİHA ile gerçekleştirdiğine" yönelik iddialarını, "ABD'li yetkililerin İran'a karşı 'azami yalan' politikası doğrultusunda ortaya attıkları bu iddialar, temelsizdir ve kabul edilemez" sözleriyle reddetmişti.