Başbakan: Peşmerge ile Irak güçleri arasında iyi bir koordinasyon var

K24 - BAĞDAT

Başbakan Mesrur Barzani, Uluslararası Koalisyon’a bağlı Irak ve Suriye Özel Operasyonlar Komutanı Erik Heels’i kabul etti.

Görüşmede Başbakan Mesrur Barzani, terör örgütü DAİŞ’in Irak bazı bölgelerinde halkın güvenliğini tehdit ettiğini ve evlerini terk etmek zorunda kalanların tekrar evlerine dönmelerine engel olduğunu belirtti.

Başbakan, DAİŞ’le mücadele etmek için Peşmerge ile Irak Ordusu arasında iyi bir koordinasyonun olduğunu ifade etti.

Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilere değinen Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nin sorunların anayasal çerçevede çözüme kavuşması noktasındaki kararlılığını Bağdat’a ilettiklerini dile getirdi.

Irak ve Suriye Özel Operasyonlar Komutanı Erik Heels ise, Peşmerge ile Irak güçleri arasındaki koordinasyondan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, gerekli olan her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.