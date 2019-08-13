Şengal Kaymakamı: ‘Güvenli bölge’ DAİŞ’in dönmesine neden olabilir

K24 - ERBİL

Şengal Kaymakamı Mehma Xelil, Rojava’da oluşturulacak ‘güvenli bölge’nin Şengal, Ninova Ovası ve sınırdaki ilçeler üzerinde olumsuz bir etki yaratacağını söyledi.

Şengal Kaymakamı Mehma Xelil, Türkiye ile ABD arasında anlaşmaya varıldığı belirtilen Rojava’da oluşturulacak ‘güvenli bölge’ hakkında açıklamalarda bulundu.

Xelil, Rojava’da oluşturulacak ‘güvenli bölge’nin Şengal, Ninova ve Suriye sınırına yakın ilçeleri olumsuz etkileyeceğini ifade ederek, terör örgütü DAİŞ’in bölgeye, özellikle de Şengal’e dönmesine yol açabileceğini belirtti.

Şengal Kaymakamı açıklamasında, ABD, Irak Hükümeti ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne Ezidi Kürtlerin kendi bölgelerine dönmelerini sağlamak için huzurlu bir ortamı oluşturmaları çağrısında bulundu.

PKK’nin Irak yasalarını ihlal ettiğini savunan Xelil, PKK’nin Şengal dağlarında bulunmasının Şengallilerin geri dönmesine engel olduğunu söyledi.

Xelil, Şengal’in PKK için ekonomi ve silahlanma merkezi haline geldiğini ifade etti.

Bugün bazı medya organlarında ABD ile Türkiye arasında gerçekleşen ve NATO’nun 6 üst düzey komutanının da katıldığı toplantıda, ‘güvenli bölge’nin 5 kilometre derinlik, 100 kilometre genişlikte olması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

ABD İLE TÜRKİYE’DEN MUTABAKAT

ABD ve Türkiyeli yetkililer, Ankara’da geçtiğimiz hafta gerçekleştirdikleri görüşmede konuyla ilgili anlaşmaya varmıştı.

Türkiye Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada ABD askeri yetkilileriyle görüşmelerin tamamlandığı ve şu konularda mutabakat sağlandığı açıklanmıştı:

-Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması.

-Bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması.

-Güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, ABD ile birlikte adım atacaklarını söylemişti.