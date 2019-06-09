Kerkük’te DAİŞ saldırısı!

HABER MERKEZİ

Kerkük’ün Hawice ilçesinde daha önce terör örgütü DAİŞ tarafından yerleştirilmiş bir patlayıcının infilak etmesi sonucu biri polis 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, yaptığı açıklamada, Hawice ilçesine bağlı Saduniye köyü yakınında tarım arazisinde bir mayının patladığını söyledi.

Bombanın daha önce DAİŞ’liler tarafından döşendiğine dikkat çeken Kemal, bombanın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu bölgede görev yapan Irak Federal Polis gücü mensubu bir kişi ile bir sivilin öldüğünü aktardı.

Kemal, saldırı sonucu tarım arazisinde bulunan ve yaralanan 3 çiftçinin çevre hastanelere kaldırıldıklarını ifade etti.

Terör örgütü DAİŞ, Kerkük başta olmak üzere Musul, Anbar, Selahaddin ve Diyala vilayetlerinde zaman zaman güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Özellikle son bir aydır, Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerde Kürt çiftçilere ait tarlalar ateşe veriliyor. Yangınlardan bazılarını DAİŞ’in çıkardığı biliniyor.