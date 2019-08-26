Maraş’ta kaza: Ölü ve yaralılar var

HABER MERKEZİ
Maraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Maraş-Kayseri kara yolu Tahirbey Mahallesi yakınlarında mola veren Ferhat Güngör yönetimindeki minibüse, Ahmet Rifaioğlu'nun kullandığı otomobil arkadan çarptı.
Kazada, aralarında çocukların da olduğu 11 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 38 yaşındaki Gökçe Rifaioğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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