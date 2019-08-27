ABD güçleri Irak’taki operasyonu durdurdu

HABER MERKEZİ

Irak’ta bulunan ABD güçleri, Anbar vilayetinin batısındaki bölgelerde karadan sürdürülen operasyonları durdurdu.

Irak medyasına konuşan Haşdi Anbar Komutanlığı’ndan bir yetkili, ABD güçlerinin karadan yürütülen operasyonları askıya aldığını sadece havadan gözlem faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı.

Yetkili, Haşdi Şabi’ye yönelik saldırılar sonrası yaşanabilecek olası bir karşı saldırıya karşı ABD güçlerinin bu kararı aldığını savundu.

Iraklı güçler geçtiğimiz günlerde koalisyon hava kuvvetlerinin desteğiyle Anbar’ın batısındaki çöl bölgesinde DAİŞ’e yönelik operasyon başlatmıştı.

2 gün önce Anbar’ın batısındaki Kaim bölgesinde Haşdi Şabi’ye ait iki araç insansız hava araçları (İHA) tarafından hedef alınmış, olayda bir Haşdi Şabi komutanı hayatını kaybetmişti.

Haşdi Şabi güçleri son günlerde cephaneliklerinde meydana gelen patlamalarının arkasında ABD’nin olduğunu savunuyor.

Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis yaptığı yazılı açıklamada son günlerde cephaneliklerinde meydana gelen patlamalarının arkasında ABD’nin olduğunu öne sürmüştü.

Öte yandan saldırıyı İsrail’e ait İHA’ların gerçekleştirdiği açıklanmıştı.