Kürdistan Parlamentosu: Trabzon’daki faşist saldırıyı kınıyoruz

K24 – ERBİL

Kürdistan Parlamentosu’ndaki İlişkiler ve Kürdistanlı Göçmenler Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Trabzon’un Çaykara ilçesinde Kürt turistlere yönelik faşist saldırı kınandı.

Parlamentodaki İlişkiler ve Kürdistanlı Göçmenler Komisyonu, Trabzon’da yaşanan saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kürdistanlı turistlere yönelik bazı Türkiye vatandaşları tarafından Trabzon’da gerçekleştirilen her türlü faşist saldırıyı kınıyoruz” denildi.

Açıklamada, polis tarafından gözaltına alınan Kürdistan Bölgesi vatandaşı turistlerin serbest bırakılması için çağrıda bulunuldu.

Dün Türkiye’nin Trabzon ilinde Kürdistan bayrağıyla fotoğraf çektirmek isteyen turistler saldırıya uğramıştı.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl'de turistler, Kürdistan bayrağıyla fotoğraf çektirmek isterken çevredeki insanların linç girişimine maruz kalmıştı.

Uzungöl'e Kürdistan Bölgesi'nden 50 kişilik turist kafilesi gelmiş ve turist kafilesinden Kürdistan bayrağıyla fotoğraf çektirmek isteyenler olmuştu.

Ancak çevredekiler bayrağa tepki göstererek turistlere saldırmıştı.

Linç edilmek istenenler, jandarma ekipleri tarafından güçlükle saldırganların elinden alınmış ve bölgeden uzaklaştırılmıştı.

Olayla ilgili açıklama yayınlayan Trabzon Valiliği saldırıya maruz kalan Kürdistan Bölgesi’nden gelen 9 Kürt turistin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Valiliğin açıklamasında ifadeler kullanılmıştı:

“İlimiz Çaykara ilçesi Uzungöl mahallesinde bugün 11:00 sularında Kuzey Irak’tan bölgemize gezi amacıyla gelen 50 kişilik Irak uyruklu gruptan 9 kişi, üzerinde Kürdistan yazılı atkı ile fotoğraf çekildikleri sırada yöre halkı tarafından kendilerine tepki gösterilerek kısa süreli arbede yaşanmıştır. Olaya kolluk kuvvetlerimiz tarafından müdahale edilerek vatandaşlarımız sakinleştirilmiş ve durum kontrol altına alınmıştır. Olayla ilgili olarak Çaykara Cumhuriyet Savcılığınca 9 Irak uyruklu şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılarak adli tahkikata başlanılmıştır.”