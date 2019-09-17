Doğu Kürdistan’da deprem!

HABER MERKEZİ
Doğu Kürdistan’da (Rojhilat) 4.3 şiddetinde meydana gelen deprem, Halepçe ve çevresinde de hissedildi.
K24 Halepçe muhabirinin verdiği bilgiye göre, Doğu Kürdistan merkezli yaşanan deprem Halepçe ve çevresinde hissedilirken, herhangi can ve mal kaybı yaşanmadı.
Avrupa Deprem Gözlem Merkezi, deprem merkezinin Doğu Kürdistan’ın Pave kentinin doğusu olduğunu bildirirken, depremin 10 km derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
Depremin Doğu Kürdistan’ın Sine kenti ve çevresinde de hissedildiği kaydedildi.
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