Trump’tan beklenmedik ziyaret

Urfa, Atargatis, Kutsal Balıklar

Bugün Tanrıça Atargatis dense; başındaki taç ve ellerindeki başaklarla resmedilmiş ve taşlara işlenmiş bu kült, hemşerilerim için bir anlam ifade etmeyecektir ama Urfa’daki kutsal havuz ve balıklar bize İbrahim’den değil, onun inancından kaldılar.