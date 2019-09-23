Trump’tan beklenmedik ziyaret

HABER MERKEZİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın beklenmedik şekilde İklim Zirvesi'nin yapıldığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu salonuna gelmesi şaşkınlığa neden oldu.
Zirveye katılması beklenmeyen Trump, BM Genel Merkezi'ne giriş yaptıktan sonra İklim Zirvesi'nin yapıldığı Genel Kurul salonuna girdi ve kısa süre konuşmaları dinledi.
Küresel ısınmayı inkar eden Trump'ın beklenmedik şekilde İklim Zirvesi'nin yapıldığı Genel Kurul salonuna gelmesi şaşkınlık yarattı.
Trump, kısa süre salonda kaldıktan sonra ayrıldı.
BM GENEL KURULU
Bu yılki Genel Kurul'un ana teması gelecek nesiller dikkate alınarak hazırlandı.
"Yoksulluğu ortadan kaldırmak, kaliteli eğitim, iklim değişikliğine karşı eylem ve katılım için çok taraflı çabaları hareketlendirmek" başlıkları ele alınacak.
Bu amaçla 5 zirve düzenlenecek.
BM Genel Kurulu'nda mültecilerin durumunun da tartışılması bekleniyor.
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